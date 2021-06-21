Горняк22: Как правильно вести себя во время отпуска, чтобы набраться сил

Лето — пора отпусков. Многие из нас мечтают в это время расслабиться полностью: спать до обеда и ложиться глубоко за полночь. Однако медик советует не уходить в отрыв, а придерживаться привычного режима бодрствования.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, отпуск – это прекрасная возможность восстановить силы. Сон, отдых, сбалансированное питание помогут укрепить здоровье, пишут РИА Новости.

Однако не стоит выходить из привычного режима, потому что возвращаться в рабочий ритм будет очень непросто и человек станет чувствовать себя разбитым.

Поэтому, советует специалист, необходимо придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха. Тогда первый рабочий день не станет для вас тяжелой неприятностью.

Алтайская правда