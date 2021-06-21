Горняк22: Путин предложил ввести единую систему оплаты труда медработников

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Президент России Владимир Путин пообещал ввести новую модель оплаты труда работникам здравоохранения. Она предусматривает единый во всех регионах размер базового оклада.

Глава государства подчеркнул, что труд медработников должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты предусматривает одинаковый для всех регионов размер базового оклада. А также понятный и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, пишут РИА Новости.

Владимир Путин заверил, что современная модель будет разрабатываться, «опираясь на предложения всего медицинского сообщества России».

Алтайская правда