Горняк22: Водители, попавшие под град в Новоалтайске, прятались от него под мостом

Град, выпавший в Новоалтайске Фото: "Инцидент Барнаул"

Как и предупреждали синоптики, в середине дня субботы погода в Алтайском крае резко испортилась — на большей части края небо затянуто грозовые тучами

Сильный град прошел в Новоалтайске, о чем рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» и опубликовали фото и видео крупных градин величиной с грецкий орех.

Все, кто попали под град на трассе (поворот с Новоалтайска на Барнаул и поворот в сторону Новосибирска), признаются, что такого не видели давно.

«Мы под него попали, трасса стояла, кто успел спрятаться под мост, тем повезло, остальные укрывали машины чем придется, ковриками, пледами», – рассказывает девушка.

Очевидцы сообщили, что грозовые черные тучи ушли не на Барнаул, а в сторону Первомайского района, поэтому в краевом центре были заметны только порывы ветра.

Жители села Санниково написали, что у них «упало две капли», зато жители Новоалтайска жалуются, что в частном секторе в огородах побило все посадки, а у многих пострадали машины.

ТОЛК