Горняк22: В Барнауле на рынке «Янтарный» работает мобильный пункт вакцинации

19 и 20 июня в Барнауле можно поставить прививку от коронавируса в пункте вакцинации на площадке перед рынком «Янтарный» по улице Сухэ-Батора. Вакцинироваться можно с 10.00 до 16.00.

За постановкой второго компонента вакцины надо будет обращаться в городскую поликлинику № 9.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник-V». Каждого желающего предварительно осмотрит врач: измерит температуру, давление и сатурацию.

Противопоказанием для введения препарата являются признаки ОРВИ и обострение хронических болезней. При необходимости врач может выписать медотвод, уточняют в краевом Минздраве.

Также вакцинироваться можно еще в двух мобильных комплексах: возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) и возле магазина «Мария-Ра (пр. Красноармейский, 4). Они обслуживаются городскими поликлиникой № 14 и больницей №5, работают с 10 до 16 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Алтайская правда