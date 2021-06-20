Горняк22: Врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Врачи обращают внимание на то, что индийский штамм коронавируса больше распространяется среди молодежи. Хотя его симптомы и похожи на обычную простуду, заболевшие люди чаще нуждаются в госпитализации.

Заражающая способность этого варианта на 40% превышает британский штамм. В Великобритании он быстро стал доминирующим. В Москве объявлено, что почти 90% заболевших ковидом поражены индийским штаммом. По прогнозам, «индиец» в ближайшее время распространится по всем мире.

Британские врачи обнаружили, что чаще всего его передача осуществляется среди молодых людей от 12 и до 20 лет.

Симптомы «индийца» отличаются от классического коронавируса и похожи на обычную простуду. Это общая слабость, высокая температура, боль в горле, насморк, кашель, пишет Медик Форум. Однако риск тяжелых последствий при заражении индийским штаммом выше. Заболевшие им люди почти в два раза чаще нуждаются в госпитализации.

Алтайская правда