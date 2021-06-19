Горняк22: Нодар Шония рассказал Общественной палате, что будет строить на Речном вокзале

Речной вокзал Фото: Олег Укладов

Накануне пикета против застройки Речного вокзала Общественная палата города пообщалась с собственником участка и дала советы

Собственник здания и территории Речного вокзала Нодар Шония рассказал общественной палате о своих планах на новое здание и получил ряд советов. Предприниматель прорабатывает проект, который будет выделяться, а не подстраиваться под окружающую застройку. Собравшиеся высказались за то, что территорию надо населять, и дали несколько советов.

Заседание Общественной палаты Барнаула состоялось 18 июня, накануне анонсированного митинга против застройки Речного вокзала.

Нужен яркий акцент

Нодар Шония рассказал, что планирует строить комплекс, который станет достопримечательностью города. Инвестор убежден: он не должен сливаться с окружающей застройкой, «не беспокоить» ее. Это должен быть «ваув-здание».

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«Мы много ездим и обращаем внимание, как строятся современные города. Что такое уникальный объект? Он не появится, если каждое новое здание будет похоже на соседние. Если мы говорим об объекте такого статуса в таком знаковом месте – он должен существенно и даже на 100% отличаться. Если мы повторим соседей, то о какой уникальности говорить?» – заметил инвестор.

Он привел в пример застройку «Москва-Сити» – бизнес-квартала на Пресненской набережной в столице России. Вокруг этой территории расположена старая советская застройка и промзоны.

«И яркие высотные объекты перетягивают внимание на себя. Зачем нам создавать условия, которые никак не поменяют нашу жизнь к лучшему?» – говорит предприниматель.

Что рассказали общественникам о проекте?

Застраивать будут 1,5 га земли, на которых стоит здание Речного вокзала и находится в собственности группы компаний «Селф». Территория вдоль Оби в долгосрочной аренде, и там будет общественная набережная, а под ней – парковка. Всего в комплексе будет 800 машиномест.

О высоте зданий говорить преждевременно. Ее определят по заключению геологических изысканий под руководством НИИ при минстрое РФ.

На участке запланировано два жилых дома с общественными помещениями, но какие именно – покажут результаты маркетингового исследования.

Для барнаульского пароходства выделено место под павильон с кассами и местами ожидания для пассажиров. Продуманы пешеходные связи от остановок общественного транспорта.

Доступ к общественной набережной будет открыт. Ее соединят с новым участком, который проектируется по программе благоустройства Барнаула.

Флорентийская мозаика демонтирована специалистами, пронумерована и безвозмездно передана в хранилища Крайохранкультуры.

На территории закладывается частный детсад на 80 мест.

«Если бы здание Речного вокзала соответствовало требованиям бизнеса, я бы не ломал его, а эксплуатировал. Сейчас это здание полуаварийное и не востребовано горожанами. Мы хотим построить такой комплекс, чтобы жители гордились им. Чтобы там было комфортно и безопасно, в том числе нашим детям», – подчеркнул Нодар Шония.

Застройщик заметил, что, вкладывая в том числе бюджетные деньги в строительство набережной, надо создавать места притяжения для людей. Смыслы, ради которых сюда будут приезжать из отдаленных районов Барнаула и даже из других населенных пунктов региона.

Общественники дали советы

Речной вокзал. Флорентийская мозаика Фото: Олег Укладов

Парковки

Общественники акцентировали внимание на том, что надо тщательно продумать вопрос с парковками для автомобилей горожан, которые будут приезжать погулять по набережной. Не всем может быть комфортно ради двухчасовой прогулки ехать парковаться в подземный или крытый комплекс.

Социальные объекты

Общественники подчеркнули: важно, чтобы на набережной появились не только жилые дома, но и все общественные здания, которые там запланированы. Это крытый паркинг, фитнес-центр с бассейном (шесть дорожек по 25 метров) и другие объекты.

«Мне бы не хотелось, чтобы жилой комплекс забрал на себя силы [инвестора], а все остальное потухло. Надо, чтобы все заложенное получило реальное развитие. И надо учесть, что в таком новом комплексе будет много молодежи, а значит, много школьников. Этот район не охвачен школами, и администрации города надо уже сегодня продумывать этот вопрос. Сами по себе школы не появятся», – подчеркнул Борис Черниченко.

Жилье

Общественники говорили, что в этой части города – около Оби – надо строить жилье, чтобы вернуть сюда людей. Здесь уже есть достойные объекты, например восстановленный Старый базар и пешеходная ул. Мало-Тобольская.

«Я поддерживаю концепцию строительства жилья на месте Речного вокзала. Сейчас здесь образовалась депрессивная зона, и это надо менять. Это неплохая территория. Надо заселять старую часть города, чтобы она ожила. А если будем строить жилье, то рядом появятся школы и сады», – считает генеральный директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

Представители Общественной палаты Барнаула согласились, что если не создавать на набережной инфраструктуру, то она будет пустовать. Также они настаивают: здание не имеет статуса памятника и пустует, поэтому его не надо защищать. Надо думать над обновлением места, чтобы оно жило.

Заместитель председателя Общественной палаты Петр Фризен добавил: «Мне импонирует, что собственник участка готов работать с нами, с поступающими предложениями».

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Подводя итог заседания Общественной палаты, Петр Фризен коснулся работы общественников, которые выступают против застройки Речного вокзала:

«Хотелось чтобы был противовес тем, кто раскачивает лодку. Я думаю, что это «диванные» эксперты, не заинтересованные в том, чтобы развивался город. Сейчас рассылаются сообщения и приглашают на какое-то пикетирование. Зачем мы рубим сук, на котором находятся жители города? И так у нас большой отток населения из Барнаула. Это мы видим по статистике. Я не сомневаюсь, что визитной карточкой города будет это место».

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