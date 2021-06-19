Горняк22: В Пензенской области подросток убил отказавшую ему в поцелуе 15-летнюю девочку

Наручники Фото: pixabay.com

По предварительной информации, подозреваемый начал приставать к школьнице, когда она шла домой и попытался её поцеловать, но получил отказ

В Мокшане Пензенской области 17-летний местный житель подозревается в убийстве 15-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в ночь на 18 июня родственники нашли тело девочки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали молодого человека.

Стало известно, что подростки до позднего вечера гуляли по городу большой компанией. Сначала подозреваемый проводил до дома девушку, которая ему нравилась. На прощание он решил поцеловать девочку, но получил отказ.

По предварительной информации, после этого он ударил школьницу по лицу, отчего та потеряла сознание. Вслед за этим подросток избил потерпевшую ногами по голове. Испугавшись, что девочка расскажет о случившемся, подозреваемый изрезал ее разбитой бутылкой, от чего та скончалась на месте, сообщает «Лайф».

В это время погибшую уже искала семья. Мать девушки вычислила местоположение дочери по геолокации и направилась туда. На месте она нашла полураздетое тело дочери и подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос о бизбрании меры пресечения и предъявлении обвинения подростку.

В полиции парень признал свою вину, но отрицал попытку изнасилования.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле мужчина изрезал ножом девушку. Инцидент произошел вечером 14 июня в одной из квартир дома по улице Петра Сухова, 12.

ТОЛК