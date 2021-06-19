Горняк22: Моргенштерн заявил о желании завести десять детей вне брака

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн заявил, что хочет стать отцом десятерых детей. Сейчас музыкант встречается с Диларой Зинатуллиной, с которой знаком с 2017 года

23-летний рэпер Моргенштерн в интервью «Собеседнику» рассказал о желании завести десятерых детей.

«Я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию», – заявил он.

При этом рэпер отметил, что не признает официальный брак и не понимает, зачем клясться государству в том, что любишь только одну девушку. А вот свадьбу, по его словам, он обязательно сыграет.

Ранее «Толк» сообщал, что Моргенштерн сравнил награду «МУЗ-ТВ» с оскорблением. Рэпер обвинил премию в фальсификации голосования и подтасовке результатов из-за проигрыша в номинации «Лучший исполнитель».

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