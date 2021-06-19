Горняк22: В алтайское Лебединое озеро планируют выпустить форель

Рыба Фото: pixabay.com

Процесс выращивания от однограммового малька до товарной кондиции весом под три килограмма занимает два-три года. Перед отправкой в водоем рыба пройдет адаптацию

Известная достопримечательность Алтайского края – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое) станет местом обитания ценных пород рыб. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Сюда планируют выпустить форель, которую содержат на форелевой ферме в Советском районе на базе бывшего совхоза «Радужный».

В прошлом году в рыбхозяйстве «Семилетка» вырастили 20 тонн рыбы при перспективной мощности до 300 тонн – радужную форель, янтарную и пеструю палию. Весь процесс от однограммового малька до товарной кондиции весом под три килограмма занимает два-три года.

Сообщается, что в облюбованное лебедями незамерзающее озеро форель отправят после адаптации к местной воде и набора веса.

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