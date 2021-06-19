Горняк22: +83 больных за сутки: ковидная волна накрывает Алтайский край

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Ковидная статистика в регионе продолжает оставаться тревожной: с каждым днем растет число выявляемых случаев вируса и тяжелобольных

83 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, при этом умерли шесть человек, а выздоровели всего 14. Общее число заболевших с начала пандемии – 52 772, в том числе 3 561 ребенок в возрасте до 17 лет, – сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 18 июня

249 человек в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ.

14 человек выздоровели за сутки. Всего, по официальным данным, переболели инфекцией уже 47 122 человека.

Шесть больных ковидом скончались в крае за сутки, трое – от ковида. Общее число летальных исходов – 3 336.

837 человек лежат в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в крае развернуто 1 312 коек для ковидных больных (+120 за сутки). Свободными остаются 278 мест.

Прививаются от инфекции сейчас 285 тыс. жителей региона.

Самое большое число заболевших в крае: в Барнауле (18 827), Бийске (4 493) и Рубцовске (3 745 ).

32 467 случаев болезни в крае – это заражение вирусом через контакты с больными людьми.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 33,

Бийск – 11,

Камень-на-Оби – 7,

Новоалтайск – 6,

Яровое – 4,

Рубцовский и Смоленский районы – по 3,

Первомайский и Егорьевский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Косихинский, Красногорский, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Тальменский и Шипуновский районы – по 1.

ТОЛК