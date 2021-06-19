Горняк22: +83 больных за сутки: ковидная волна накрывает Алтайский край
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com
Ковидная статистика в регионе продолжает оставаться тревожной: с каждым днем растет число выявляемых случаев вируса и тяжелобольных
83 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, при этом умерли шесть человек, а выздоровели всего 14. Общее число заболевших с начала пандемии – 52 772, в том числе 3 561 ребенок в возрасте до 17 лет, – сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 18 июня
- 249 человек в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 14 человек выздоровели за сутки. Всего, по официальным данным, переболели инфекцией уже 47 122 человека.
- Шесть больных ковидом скончались в крае за сутки, трое – от ковида. Общее число летальных исходов – 3 336.
- 837 человек лежат в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19.
- Всего в крае развернуто 1 312 коек для ковидных больных (+120 за сутки). Свободными остаются 278 мест.
- Прививаются от инфекции сейчас 285 тыс. жителей региона.
- Самое большое число заболевших в крае: в Барнауле (18 827), Бийске (4 493) и Рубцовске (3 745 ).
- 32 467 случаев болезни в крае – это заражение вирусом через контакты с больными людьми.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 33,
Бийск – 11,
Камень-на-Оби – 7,
Новоалтайск – 6,
Яровое – 4,
Рубцовский и Смоленский районы – по 3,
Первомайский и Егорьевский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Косихинский, Красногорский, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Тальменский и Шипуновский районы – по 1.