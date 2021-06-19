Горняк22: В Новосибирской области предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Новосибирская область Фото: Анна Меньшикова

Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и другие массовые мероприятия

Главный санитарный врач Новосибирской области рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса, – сообщает ТАСС.

«Решение принимает главный санитарный врач. Оно будет принято на основании многих данных и рассмотрено оперативным штабом», – заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, привилась от коронавируса в регионе 361 тыс. человек – это 27,4% от числа необходимого для коллективного иммунитета.

«У нас 60% – это 1,3 млн человек, 361 тыс. привитых – это 27,4%. Вроде бы не так много, но вы помните, за какое время мы этого достигли, поэтому приняты решения об обязательной вакцинации Москвой и Московской областью, например, чтобы за два месяца получить эти 60%», – объяснил он.

Министр отметил, что считает позитивным пример регионов, где введена обязательная вакцинация определенных категорий населения.

«Этот пример позитивен с точки зрения меня как организатора здравоохранения. Мы прикладываем колоссальные усилия, порядка 180 пунктов вакцинации открыто. Были бы люди, мы всех привьем», – добавил Хальзов.

Ранее «Толк» сообщал, что эксперты перечислили противопоказания всех вакцин от коронавируса. Врачи назвали категории людей, которым нельзя делать прививку.

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