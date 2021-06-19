Горняк22: Количество новых случаев коронавируса в Алтайском крае выросло до 83 за сутки

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В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавиурсной инфекцией. По данным на 18 июня, выявлено 83 новых случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 14 пациентов, а скончались 6 инфицированных (от ковида – 3).

Сейчас на лечении в госпиталях находятся 837 инфицированных и 197 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 177 человек со сходным диагнозом долечиваются на дому. 8 бессимптомных вирусоносителей — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных в регионе составляет 249 пациентов. Из них 104 человека находятся на аппаратах ИВЛ. В больницах свободны 278 специализированных мест для лечения таких больных.

Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 1,5 млн человек. При этом население региона составляет порядка 2,3 млн жителей.

С начала пандемии в регионе выявлено более 52,7 тыс. заболевших. Умерли 3 тыс. 336 инфицированных (непосредственно от коронавируса 2 тыс. 376 из них).

Алтайская правда