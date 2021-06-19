Горняк22: Ковидные ограничения и обязательная вакцинация: оперштаб Алтайского края примет решение

Решение об ужесточении ковидных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан будет принято на заседании оперштаба Алтайского края. Именно такие вопросы вынесены на заседание, которое состоится сегодня, 18 июня.

— Это тяжелый вопрос. Мы обсуждали его с губернатором Виктором Томенко. Сегодня состоится заседание оперативного штаба, который будет принимать самые разные решения, исходя из сложившейся тяжелой ситуации. Нам ни в коем случае нельзя допустить локдаун, — прокомментировал председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко.

По его словам, не допустить ухудшения ситуация по коронавируса помогут два мероприятия. Во-первых, введение новых ограничений. Второе – частичная обязательная вакцинация от коронавируса.

— Если смотреть на сложившуюся обстановку в Российской Федерации, некоторые регионы, в том числе соседние с нами, принимают решение об обязательной вакцинации для отдельных отдельных категорий жителей. Поэтому, я думаю, на заседании оперативного штаба какое-то решение в этом плане будет приниматься. Моя точка зрения – нужно усилить информационную агитацию. Может быть, жестко заставлять пока не нужно. Но нужно наращивать иммунизационную кампанию. Сейчас в крае привито менее 300 тыс. жителей. А к сентябрю этот показатель должен быть более миллиона, — особо подчеркнул алтайский спикер.

Поэтому жителям Алтайского края нужно подумать о своем здоровье, благополучии близких и окружающих. Медики уверены, что только массовая вакцинация и соблюдение мер профилактики способны остановить третью волну коронавируса.

Алтайская правда