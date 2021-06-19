Горняк22: Александр Лазарев призвал вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны ковида

18 июня на сессии АКЗС председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев призвал коллег-депутатов активнее информировать население о необходимости вакцинации против коронавируса. Он отметил, что другой альтернативы избежать третью волну COVID-19 в Алтайском крае нет.

— Ситуация очень тревожная, — обратился к парламентариям Александр Лазарев. – Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае растет. Сейчас начинается отпускная кампания, люди интенсивно передвигаются. Между тем уже имеются случаи заражения южноафриканским штаммом, а вакцинация в крае идет очень вяло.

Депутат попросил коллег усилить разъяснительную работу на местах. Напомним, после июньской сессии краевой парламент уйдет на летние каникулы, чтобы в августе в последний раз встретиться старым составом. Через три месяца, 19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов нового созыва краевого парламента и Государственной Думы.

— Нужно объяснять, что без прививки люди подвергают себя и окружающих серьезной опасности. Не слушайте никого, кто говорит, что от вакцинации одни беды. Только польза. Страны, которые сумели наладить систему вакцинации, сумели остановить эпидемию. А ситуация в Москве и Санкт-Петербурге связана в значительной степени с миграционными потоками.

Алтайская правда