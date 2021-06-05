ГОРНЯК22 05.06.2021
Коронавирус

Горняк22: 7 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки, заболели 55

Горняк22
1 час Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден еще 55 диагнозов COVID-19. При этом за это же время вылечились и выписаны 56 пациентов, скончались от коронавируса 7 человек. Такие данные предоставили 4 июня в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в госпиталях 473 инфицированных и 131 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 144 человека, подключены к аппаратам ИВЛ – 51.

Всего в край поступило 302 тыс. 877  комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для иммунизации населения. Прививки поставили 258 тыс. 812 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 51 тыс. 867 инфицированных. Умерло 3 тыс. 264 человека. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 2 тыс. 329 заболевших.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Зарплата все-таки растет. Барнаульские депутаты хотят на 5 тыс. поднять оклад мэру

Алтапресс: Зарплата все-таки растет. Барнаульские депутаты хотят на 5 тыс. поднять оклад мэру

Горняк22
1 час Ago
Депутаты Гордумы Барнаула обсудят вопрос о повышении оклада своему руководителю Галине Буевич и мэру города Вячеславу Франку, пишет «Политсибру» со ссылкой на проект соответствующего...
Алтапресс: В 100 млн рублей обойдется снос трубы и устранение последствий обрушения на ТЭЦ-2 Барнаула

Алтапресс: В 100 млн рублей обойдется снос трубы и устранение последствий обрушения на ТЭЦ-2 Барнаула

Горняк22
1 час Ago
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) потратит порядка 100 млн рублей на устранение последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2. В эту сумму входит и демонтаж рухнувшего сооружения....

Читать по теме:

ВТОПЕ: