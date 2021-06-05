Горняк22: Сибиряк сломал ногу блогеру из-за неудачного розыгрыша

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Сейчас новосибирец ищет очевидцев инцидента, которые подтвердят, что он не избивал блогера ногами и не крал деньги, как сейчас уверяет потерпевший

В Новосибирске 32-летний Виталий Жариков сломал ногу блогеру-пранкеру, который просил у него 10 рублей на самокат, сообщает «КП».

По словам мужчины, к нему подошел парень и стал просить перевести 10 рублей на карту, чтобы взять в аренду электросамокат. Виталий сразу не раскусил, что его разыгрывают и достал телефон, чтобы сделать онлайн-перевод.

«Хотел, чтобы он от меня отстал. И тут он начал задавать мне непонятные вопросы. Я понял, что он провоцирует меня, никакие деньги ему не нужны. А второй парень все это на видео снимал», – рассказал он.

После этого, признался Виталий, он вспылил и ударил мужчину по лицу. Завязалась потасовка и в какой-то момент блогер упал и закричал, чтобы он остановился.

«Я пошел дальше и за спиной услышал: «Нога, нога!» Вернулся посмотреть, а он сидит и говорит, что у него нога сломана. Прохожие вызвали скорую. Я сначала даже подумал, что он опять разыгрывает, дождался приезда врачей», – добавил мужчина.

Приехавшие врачи установили, что нога у парня действительно сломана и увезли его в больницу. Туда направились и Виталий с мужчиной, который помогал блогеру снимать видео. На следующий день ему пришлось объясняться с полицией.

«Этот пранкер уверяет, что я якобы бил его ногами, он терял сознание, ещё что деньги у него пропали. Я ищу очевидцев, чтобы доказать, что я этого не делал», – говорит Виталий.

Ранее «Толк» сообщал, что житель Подмосковья сбил насмерть брата, снимая ролик для соцсети. В ходе допросов подозреваемый признал свою вину.

ТОЛК