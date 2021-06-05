ГОРНЯК22 05.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Набережная Речного вокзала победила в голосовании за благоустройство

Горняк22
1 час Ago

Здание Речного вокзала Фото: Андрей Губанов

Голосование за благоустройство территории окончено. Власти подвели итоги и назвали трех победителей, которые преобразятся в новом году

Набережная Речного вокзала заняла первое место в голосовании за благоустройство общественных территорий Барнаула. За нее отдали свои голоса 12 тыс. человек. Список опубликовал депутат АКЗС Владислав Вакаев, который занимается благоустройством парка «Изумрудный», на своей странице в facebook.

На втором месте оказался парк «Юбилейный» (11,9 тыс.), а замкнул тройку лидеров сквер Победы (ул. Новосибирская, 16в) (5 тыс.). Всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 70 тысяч человек.

Вакаев поблагодарил горожан за поддержку «Юбилейного», которым он также займется.

«Теперь предстоит большая работа по возрождению следующего парка Барнаула. А за ним будут и другие парки!», – сказал он.

Напомним, голосование по отбору объектов для благоустройства в Барнауле стартовало 26 апреля – горожане выбирали общественные территории, которые преобразят в 2022 году. Вплоть до 30 мая барнаульцы голосовали за два из 39 возможных вариантов. В их числе был парк «Юбилейный», Обской бульвар, набережная Речного вокзала, зеленые зоны на улицах Попова, Малахова и Лазурной.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Зарплата все-таки растет. Барнаульские депутаты хотят на 5 тыс. поднять оклад мэру

Алтапресс: Зарплата все-таки растет. Барнаульские депутаты хотят на 5 тыс. поднять оклад мэру

Горняк22
1 час Ago
Депутаты Гордумы Барнаула обсудят вопрос о повышении оклада своему руководителю Галине Буевич и мэру города Вячеславу Франку, пишет «Политсибру» со ссылкой на проект соответствующего...
Алтапресс: В 100 млн рублей обойдется снос трубы и устранение последствий обрушения на ТЭЦ-2 Барнаула

Алтапресс: В 100 млн рублей обойдется снос трубы и устранение последствий обрушения на ТЭЦ-2 Барнаула

Горняк22
1 час Ago
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) потратит порядка 100 млн рублей на устранение последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2. В эту сумму входит и демонтаж рухнувшего сооружения....

Читать по теме:

ВТОПЕ: