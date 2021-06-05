Горняк22: Труп мужчины обнаружили в кустах в Нагорном парке Барнаула

Полиция. ЧП Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Экспертиза покажет, от чего умер мужчина и что с ним произошло

Днем 4 июня в зарослях Нагорного парка был обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул». О причине его смерти не сообщается.

Сейчас на месте работает полиция. Выясняется личность умершего и обстоятельства его смерти.

Ранее жители алтайского села нашли обгоревший труп мужчины. В ходе предварительного расследования удалось установить, что погибший был убит.

ТОЛК