ГОРНЯК22 05.06.2021
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Горняк22: Михаил Галустян поджег себя на шоу «Что было дальше»

Горняк22
1 час Ago

Михаил Галустян Фото: кадр из youtube.com

Галустян признался, что это не было импровизацией, поэтому рядом с ним в студии находился заранее приготовленный огнетушитель

Комик Михаил Галустян стал гостем в шоу на YouTube «Что было дальше», где в завершении истории, которую он рассказывал, поджег себя.

Артист описал вымышленную ситуацию, в которой он идёт к Гарику Мартиросяну с идеей отправиться на «Евровидение» в образе певца Супер Жорика. По задумке комика, в конце выступления Супер Жорик должен поднять футболку и поджечь себе волосы на груди.

Это Галустян и решил показать в шоу на собственном примере. Волосы загорелись, несколько секунд артист терпел пламя, крича от боли, и после этого потушил огонь.

«Сочинский фейерверк!» – так назвал свой перфоманс комик.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайская певица 5 июня выступит на телевизионном шоу «Новая звезда-2021». Министр культуры Алтайского края призвала активно поддерживать девушку и отправлять голоса за нее.

ТОЛК

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