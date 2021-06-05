ГОРНЯК22 05.06.2021
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Горняк22: В Алтайском крае ищут опасного преступника без документов

Горняк22
1 час Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Алтайская полиция просит жителей региона помочь в поимке мужчины. При его обнаружении очевидцев просят сразу сообщать правоохранителям

Полиция ведет розыск 23-летнего уроженца алтайского села Быстрый Исток Дмитрия Игнатенко, которого подозревают в преступлениях «против личности», сообщает пресс-служба МВД по краю. После поимки его заключат под стражу.

Дмитрий Игнатенко1 Дмитрий Игнатенко Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые.

У мужчины нет при себе документов, удостоверяющих личность, поэтому он может представляться чужими именами. Также известно, что он склонен к суициду и причинению насилия к другим людям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разыскивают преступника с арбалетом.

ТОЛК

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