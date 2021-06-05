Горняк22: 55 человек заболели ковидом за сутки на Алтае: статистика на 4 июня

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Чаще всего коронавирусную инфекцию обнаруживают у людей, заболевших ОРВИ и почувствовавших характерные симптомы. На втором месте — больные пневмонией

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 55 случаев коронавируса. Общее число заболевших на 4 июня в регионе сейчас составляет 51 867 человек, в том числе инфицированы 3 504 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 4 июня

Семь зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все от инфекции. С начала пандемии скончались 3 264 пациента, все – взрослые.

144 заболевших ковидом находятся в тяжелом состоянии. Из них 51 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

56 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. За все время вылечились 46 748 пациентов.

802 койки для ковидных больных оборудованы в крае. Из них с ИВЛ – 147, с кислородом – 777. Свободными на 4 июня остаются 185 мест.

3 484 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За всё время – более 1,49 млн тестов.

258,2 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).

Новые случаи за сутки

Барнаул –19 ,

Бийск – 6,

Рубцовск, Камень-на-Оби – по 5,

Новоалтайск, Тальменский район – по 3,

Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевской, Панкрушихинский, Романовский и Шипуновский район – по 1.

ТОЛК