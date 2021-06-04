Горняк22: В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели еще 59 человек

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за минувшие сутки медики подтвердили еще 59 новых случаев коронавируса, а выздоровели 56 пациентов. Всего с начала пандемии были инфицированы 51 тыс. 812 взрослых и детей, сообщили 3 июня в оперштабе региона.

Также за сутки скончались 9 пациентов с коронавирусом. В восьми случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти. С начала пандемии умерли 3 тыс. 257 инфицированных, из них «жертвы» ковида — 2 тыс. 322 человек.

Сейчас проходят лечение в госпиталях 446 инфицированных и 127 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа у 136 пациентов болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 40 человек.

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку от ковида поставили 52 тыс. 700 жителей, а 203 тыс. 590 получили полный комплект вакцины.

Алтайская правда