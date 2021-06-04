Горняк22: Минздрав: В Алтайском крае курит около 30% населения

Статистика свидетельствует: в Алтайском крае курит около 30% населения. Причем чаще всего это мужчины: среди курильщиков их в четыре раза больше, чем женщин, сообщает Минздрав региона.

Среди молодежи самые курящие — студенты учебных заведений среднего профессионального образования, их порядка 30%. На студентов вузов приходится пятая часть от общего количества, а школьников – одна десятая.

«Чтобы преодолеть никотиновую зависимость, нужны волевые усилия и помощь специалиста. В половине случаев люди избавляются от привычки курить», — пояснил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов.

Алтайская правда