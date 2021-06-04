Горняк22: Барнаул присоединится к всероссийской донорской акции

Жителей и гости Барнаула приглашают принять участие в всероссийской донорской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор». По инициативе общественного движения «Волонтеры-медики» она будет проходить с 14 по 19 июня.

14 июня на набережной города, в Нагорном парк, на улице Мало-Тобольская и в парках будут работать информационные точки. Здесь волонтеры рассказывать о важности донорства, подготовке к сдаче крови, правилах и противопоказаниях.

Также в поддержку акции будет организована пробежка на террасах Нагорного парка, рассказали в пресс-центре мэрии.

Стать донорами вместе с алтайскими волонтерами-медиками можно будет с 15 по 18 июня. В эти дни всех добровольцев будут ждать с 9 до 12 часов в Алтайском краевом центре крови.

Фото: Алтайский краевой центр крови (из архива)

Барнаул

Алтайская правда