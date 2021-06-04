ГОРНЯК22 04.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Диетолог рассказала, что нельзя есть и пить летом

Горняк22
11 часов Ago

Летом рацион должен быть особенным. Каким именно, рассказала диетолог Ирина Писарева.

Во-первых, нужно пить много воды, но только чистой, а не сладкой газировки, сладкого чая или кофе. Нежелательные напитки могут вызвать отеки и воспалительные процессы, к примеру, если имеется почечная недостаточность, камни, пишет «ФАН».

«Летом я рекомендую увеличивать количество выпитой воды, потому что в это время года мы более активно потеем и теряем жидкость», – сказала диетолог.

Также, по словам эксперта, в теплое время года лучше выбирать нежирные сорта мяса – курицу, индейку, нежирную говядину. Употреблять их лучше до обеда. На ужин можно съесть легкоусвояемую белковую пищу, допустим, рыбу или перепелку с овощами. Углеводы на ужин лучше не есть.

Летом диетолог рекомендует покупать меньше сладостей. Из-за них человек выпивает слишком много жидкости, провоцируя отеки. Также из-за сладкого появляются проблемы с кожей, снижается иммунитет.

Алтайская правда

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