Горняк22: Врач назвала самые нитратные фрукты и овощи

Сотрудница Крымского федерального университета, кандидат медицинских наук Елена Максимова рассказала об опасности фруктов и овощей с большим содержанием нитратов, а также о том, как этой опасности избежать.

Она отметила, что большое количество нитратов могут содержать слишком крупные для своего вида овощи и фрукты с гладкой и блестящей поверхностью, а также продукты «не по сезону». Нитратные продукты не сладкие, с несозревшими семенами, смазанными вкусом и ароматом. В средней части растений может наблюдаться выраженная сосудистая ткань, а в арбузе – желтые волокна.

— Нитраты – это соли азотной кислоты, которые являются элементами питания растений, однако их избыток делает растение токсичным. В полностью созревшей сельскохозяйственной продукции нитратов содержится меньше. Безопасные бахчевые появляются только в конце августа-начале сентября, то же относится к персикам и грушам. А вот огурцы, яблоки, помидоры и капусту можно покупать уже в июле, не опасаясь за здоровье, – рассказала Елена Максимова.

Максимальное количество нитратов способны накапливать: салат, шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зелёный лук, дыни и арбузы. Минимальное: брюссельская капуста, горох, щавель, фасоль, картофель, томаты, репчатый лук, фрукты и ягоды. При этом опасные вещества распределяются по плодам неравномерно: в огурцах – с обоих концов овоща, в зелени – в черенках и наружных листьях, в капусте – в кочерыжке, в моркови – в сердцевине, в арбузе – под кожицей и у плодоножки.

Отравление нитратами проявляется в рвоте и диарее. Отличительными признаками при сильном отравлении выступает увеличение печени, которая становится становится уплотненной и отзывается болью на пальпацию. Понижается давление, слабеет пульс, холодеют конечности. Иногда отравление нитратами может проявиться лишь в виде желудочно-кишечного расстройства, сонливости и апатии. В качестве первичной меры врач назвала обильное промывание желудка и питье, а также прием энтеросорбента и солевое слабительное при отсутствии диареи. При любой степени тяжести симптомов следует вызывать «скорую помощь».

Фото: пресс-служба КФУ

Алтайская правда