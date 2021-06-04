Горняк22: Парки и зеленые зоны Барнаула обработали от клещей

Акарицидная обработка Фото: barnaul.org

Препарат максимально снижает численность насекомых и предотвращает их распространение. Обработка обеспечивает защиту территории на несколько месяцев

Акарицидную обработку зеленых массивов, скверов и аллей закончили в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Противоклещевым препаратом дважды опрыскали в общей сложности более 280 га общественных территорий. В список вошли парки «Юбилейный» и Нагорный, площадь Сахарова, сквер «Химиков» – перечень территории мэрия публикует на своем сайте.

Специалисты отмечают, что препарат максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение. Обработка обеспечивает защиту территории на несколько месяцев и безопасна для людей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что уже почти 5 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща с начала сезона.

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