Горняк22: Гостехнадзор начнет внеплановые проверки батутного бизнеса на Алтае
Уличные аттракционы Фото: Алексей Кучерявых
Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки уличных аттракционов
Прокуратура согласовала специалистам Гостехнадзора внеплановые проверки аттракционов в Алтайском крае. Об этом 3 июня сообщали пресс-служба регионального правительства.
«Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня», – говорится в сообщении.
Уточняется, что по их результатам «будет дана информация».
«Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания», – рассказала главный специалист ведомства Елена Загорская.
Наряду с этим продолжаются плановые рейдовые осмотры, которые проводятся в течение года инспекцией Гостехнадзора Алтайского края.
Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки аттракционов.
Ранее алтайская прокуратура отказала управлению Гостехнадзора в проведении внеплановых проверок на том основании, что ведомство неправильно подготовило документы.
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