Горняк22: Коронавирус за сутки подтвердился еще у 59 жителей Алтайского края

Коронавирус Фото: pixabay.com

Девять больных ковидом умерли за эти сутки в Алтайском крае, восемь скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов с начала пандемии на сегодняшний день – 3 257

59 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Так, общее число зараженных на 3 июня в регионе достигло 51 812 человек, среди них 3 503 – это дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 3 июня

136 заболевших ковидом находятся сейчас в инфекционных госпиталях в тяжелом состоянии. Из них у 40 пациентов серьезно повреждены легкие и они подключены к аппаратам ИВЛ.

56 жителей Алтайского края выздоровели от ковида за сутки. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 46 718 пациентов.

802 койки для коронавирусных больных оборудованы на данный момент в регионе, свободными на 3 июня остаются 229 мест.

3 324 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. Всего в регионе сделали более 1,4 млн тестов.

256,2 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 34,

Яровое – 4,

Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район – по 3,

Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы – по 2,

Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы – по 1.

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