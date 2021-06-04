Горняк22: Коронавирус за сутки подтвердился еще у 59 жителей Алтайского края
Коронавирус Фото: pixabay.com
Девять больных ковидом умерли за эти сутки в Алтайском крае, восемь скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов с начала пандемии на сегодняшний день – 3 257
59 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Так, общее число зараженных на 3 июня в регионе достигло 51 812 человек, среди них 3 503 – это дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 3 июня
- 136 заболевших ковидом находятся сейчас в инфекционных госпиталях в тяжелом состоянии. Из них у 40 пациентов серьезно повреждены легкие и они подключены к аппаратам ИВЛ.
- 56 жителей Алтайского края выздоровели от ковида за сутки. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 46 718 пациентов.
- 802 койки для коронавирусных больных оборудованы на данный момент в регионе, свободными на 3 июня остаются 229 мест.
- 3 324 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. Всего в регионе сделали более 1,4 млн тестов.
- 256,2 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 34,
Яровое – 4,
Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район – по 3,
Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы – по 2,
Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы – по 1.