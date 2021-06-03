ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Еще 7 человек умерли в Алтайском крае от коронавируса за сутки

Горняк22
5 часов Ago

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса. При этом умерли от COVID-19 семь человек, а выздоровели 46 пациентов.

Как сообщили 2 июня в оперштабе региона, проходят лечение в госпиталях 457 инфицированных и 129 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 140 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 43 человек.

Регион получил 302 тыс. 877 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Прививки поставили 253 тыс. 440 человек. В том числе у 201 тыс. 212 жителей вакцинация завершена (две прививки).

С начала пандемии в Алтайском крае общее число заболевших и переболевших коронавирусом превысило 51,7 тысячи. Умерли 3 тыс. 248 человек (непосредственно от ковида — 2 тыс. 314).

Алтайская правда

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