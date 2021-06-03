ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Главгосэкспертиза одобрила проект нового корпуса лучевой терапии в Барнауле

Горняк22
5 часов Ago

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства корпуса лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера. Это позволяет приступить к подготовке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ.

Как отметили в диспансере, с новой отдельной площадкой жителям края станет доступно еще больше современных методик лучевого лечения раковых опухолей. Новый корпус позволит сосредоточить весь технологический процесс лучевой терапии в одном месте, внедрить в регионе дополнительные методы лечения и увеличить объем помощи онкобольным.

Корпус планируют создать до конца 2024 года на лечебной базе №1 Алтайского краевого онкологического диспансера на Змеиногорском тракте. По проекту там разместятся два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах КТ и МРТ. Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас «разбросаны» по двум клиническим базам диспансера, и дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки.

В настоящее время лучевое лечение в Алтайском краевом онкологическом диспансере проводится на двух лечебных базах (по ул. Никитина и на Змеиногорском тракте), что осложняет как работу врачей, так и условия пребывания в клинике самих пациентов, ведь, порой, им приходится ездить на процедуры через полгорода.

Фото: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»

Барнаул 

Алтайская правда

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