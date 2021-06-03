ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: В Подмосковье больница выдала родственникам тело чужого мужчины

Горняк22
6 часов Ago

Больница Фото: pixabay.com

Родным теперь придется доказывать в суде, что их дедушка жив, чтобы забрать его из больницы и отправить в другое медучреждение на реабилитацию

В Солнечногорске Московской области сотрудники больницы перепутали пациентов и выдали родственникам тело другого человека, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в больнице из-за халатности медицинского персонала, семье для похорон выдали тело чужого мужчины. При этом настоящий родственник оказался жив и продолжает находиться в больнице.

Ранее внучка пенсионера рассказала в соцсетях, что он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Через несколько дней близким сообщили, что мужчина умер. Они приехали в морг и увидели там чужого человека, но медработники убедили их, что это именно их родственник, но его внешность сильно изменилась после инсульта, смерти и вскрытия.

После похорон семье позвонили работники больницы и рассказали об ошибке. Оказалось, что их дедушку перепутали с пожилым соседом по палате, который был на него похож. Незадолго до смерти пациентов поменяли местами, и второй мужчина умер на кровати соседа, сообщает «Лента.ру».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ( халатность). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все факты произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае в ЦРБ на месяц закрыли «хирургию» из-за отпуска единственного врача. Главный врач больницы заверила, что население не останется без медицинской помощи, пациентов будут отправлять в другие больницы.

ТОЛК

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