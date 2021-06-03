ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Сергей Шнуров презентовал свою новую группу «Зоя»

Горняк22
6 часов Ago

Сергей Шнуров Фото: кадр из youtube.com

О составе новой группы пока ничего неизвестно. По предварительной информации, презентация нового проекта состоится 2 июня на Петербургском экономическом форуме

Бывший лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров презентовал в Instagram свою новую группу «Зоя» и ее первый альбом «Это жизнь».

«Поехали! Зоя!» – написал певец в своём аккаунте, в котором удалил все прошлые публикации.

Стало известно, что в дебютный альбом вошло 14 песен, по стилю похожих на творчество группы «Ленинград», а вместо Шнурова композиции будет исполнять неизвестная вокалистка.

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Публикация от ЗОЯ (@shnurovs)

В последний раз музыкант заявил о роспуске «Ленинграда» в мае 2019 года. Тогда Шнуров рассказал, что группа прекратит свою деятельность после тура по городам России, но при этом отметил, что «Ленинград» будет выступать на корпоративах.

Ранее россияне атаковали Instagram Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк. Слухи о романе модели и музыканта появились после публикации на американском сайте DeuxMoi, который обозревает жизнь знаменитостей.

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