ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Глава алтайского избиркома заработала 5,3 млн в год поправок

Горняк22
6 часов Ago

Глава алтайского избиркома Ирина Акимова Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В собственности у Акимовой есть квартира площадью 44,7 кв. метра. Кроме того, за год у нее увеличился автопарк на один Lexus

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова отчиталась о доходе за 2020 год в размере 5,3 млн рублей. Декларацию публикует сайт избиркома.

Это оказалось на 1,3 млн больше, чем годом ранее.

Именно 2020-й ознаменовался масштабной федеральной кампанией – голосованием за поправки в Конституцию.

В собственности у Акимовой есть квартира площадью 44,7 кв. метра. Кроме того, за год у нее увеличился автопарк – к Lexus и Toyota добавился ещё один Lexus. При этом модели транспортных средств в документе не указываются.

Супруг главы избиркома заработал почти 337 тысяч рублей. На него записана квартира площадью 111 кв. метров), офисное помещение (71,8 кв. м) и два парковочных места.

Ранее стало известно, что самым «богатым» ректором среди алтайских вузов оказалась председатель БГД.

ТОЛК

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