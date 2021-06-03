Горняк22: Подаренные Собяниным трамваи никак не могут добраться до Барнаула

Трамвай Фото: Анна Меньшикова

Ранее стало известно, что в мае 2021 года Алтайский край бесплатно получит 10 московских трамваев после обращения Виктора Томенко к Сергею Собянину

Списанные московские трамваи, которые Сергей Собянин подарил Барнаулу, уже два месяца добираются до пункта назначения, сообщает «Банкфакс».

Подрядчик Максим Серебренников, который занимается доставкой транспорта, заявил, что между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. Трамваи не влезли на подготовленные для этого платформы, а чиновники отказались идти на компромисс.

По словам предпринимателя, проблема в том, что указанная высота вагонов не соответствует действительности. С трамваев сняли только «рога», а нужно было убрать ещё и крышевое оборудование. Если бы это было сделано, вагоны бы сразу поместились на платформах и прибыли в Барнаул.

«Я пытался с чиновниками поговорить, встретиться. Можно было договориться расторгнуть договор в двустороннем порядке. Они бы провели новую закупку, уточнили бы все размеры, и вагоны бы уже давно привезли, но они не хотят общаться», — признался он.

Сейчас трамваи так и стоят в Москве. В настоящее время судьба трамваев остаётся неизвестной. Пресс-служба мэрии Барнаула пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Барнаула заплатят более 4 млн за доставку подаренных столицей трамваев. Перевозчик нашелся, обязался доставить из Москвы в краевую столицу 10 трамвайных вагонов, но этого не произошло.

ТОЛК