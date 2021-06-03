ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Прокуратура объяснила отказ на внеплановые проверки батутов в Алтайском крае

Горняк22
6 часов Ago

Прокуратура Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

В правительстве края сообщили, что власти составляют реестр всех аттракционов, в том числе батутов. Инспекция проводит их плановые рейдовые осмотры

Проблемы с документами стали основанием для отказа алтайскому Гостехнадзору проводить внеплановые проверки батутного бизнеса после ЧП в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее правительство края сообщило о том, что надзорное ведомство запретило проводить инспекции внеочередные проверки аттракционов в ответ на соответствующий запрос.

«В согласовании было отказано в связи с некачественной подготовкой органом контроля материалов», – пояснили в прокуратуре.

При этом, отметили здесь, прокуратура края инициировала собственные проверки в отношении предпринимателей, эксплуатирующих детские аттракционы, «к которым в качестве специалистов привлечены должностные лица инспекции».

Вместе с тем прокуратура потребовала от Гостехнадзора провести внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Барнаула, на батуте которого серьезно пострадали дети.

В свою очередь в правительстве края сообщили, что власти составляют реестр всех аттракционов, в том числе батутов. Инспекция проводит их плановые рейдовые осмотры.

«В случае выявления нарушений инспекция будет вновь согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки предпринимателей», – говорится в сообщении правительства.

30 мая возле ТЦ «Район» в Барнауле перевернулся батут, на котором в этот момент играли дети. Тяжелые травмы получили две девочки трех и четырех лет. Возбуждено уголовное дело.

ТОЛК

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