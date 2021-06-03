ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Россиянин перевел себе из банка почти 50 млн рублей и накупил квартир

Горняк22
6 часов Ago

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Похищенные деньги мужчина тратил около двух месяцев. Миллионер купил три квартиры, автомобили себе и жене, а также слетал на отдых за границу

36-летний житель Тулы воспользовался ошибкой при техническом обновлении в мобильном приложении банка и перевел себе почти 50 млн рублей, сообщает «Лента.ру».

Мужчина заметил сбой в работе мобильного приложения. При онлайн-переводах на карты других банков деньги с его счета не списывались, но при этом счета, на которые он переводил деньги, пополнялись. Таким образом мужчина совершил несколько  переводов на разные карты сумму почти 49,65 млн рублей, а затем снял деньги и начал их тратить.

Банк обнаружил кражу только при подведении итогов по отчету за квартал. Миллионера нашли и теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Его обвиняют в краже в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных в результате преступления.

Ранее «Толк» сообщал, что прокуратура требует 10 лет срока для «кошмарившего» женщин вымогателя. Мужчина заводил отношения с девушками, а через некоторое время вымогал с них «долги» за подарки, в том числе с помощью побоев, угроз и психологического насилия.

ТОЛК

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