ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: 60-метровый мост построят за 80 млн рублей в алтайском районе

Горняк22
6 часов Ago

Строительство моста в Локтевском районе Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Мост будет в два раза длиннее существующего объекта и отвечать всем современным требованиям по грузоподъемности, безопасности и защиты от паводков

В Локтевском районе через реку Золотушку построят мост за 80 млн рублей. Его длина составит 60 метров, а ширина — восемь метров, сообщает пресс-служба Алтайского края.

В минтрансе региона рассказали, что на мосту расположат два тротуара по 0,75 метра, технологические лестничные сходы и барьерное ограждение. Грузоподъемность моста составит более 100 тонн, а расчетный срок эксплуатации — до 80 лет. Подходы длиной в 400 метров выполнят в щебеночно-песчаном исполнении.

Сейчас сотрудники Юго-Западного ДСУ на искусственном сооружении проводят мероприятия по устройству буронабивных скважин опор моста. Отмечается, что работы идут согласно графику. 

На время стройки для передвижения грузовых автомобилей сделали объезд, легковые автомобили могут проехать по старому мосту, который разберут после окончания строительства.

Ранее «Толк» сообщал, зачем жители домов на Гущина закидали строителей яйцами. В рабочих полетели сырые яйца, но понять откуда их бросают, было невозможно. Представители «Регионстроя» свернули свои работы и уехали.

ТОЛК

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