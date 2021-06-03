Горняк22: Обвиняемую по делу о ЧП с батутом в Барнауле посадили под домашний арест

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Владелице батута инкриминируют оказание услуг в отношении детей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Суд поместил обвиняемую по делу о травмировании детей на батуте в Барнауле под домашний арест. Об этом 2 июня сообщает следственное управление СКР.

«По ходатайству следователя в отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.

30 мая возле одного из торговых центров города опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили тяжелые травмы.

Владелице батута инкриминируют пункт «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг в отношении детей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Толмачево задержали сына женщины, которого следователи посчитали собственником бизнеса. Однако обвиняемая заверила, что он владеет им лишь номинально, а всеми делами заправляет она сама.

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