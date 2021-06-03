ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Минздрав: в Алтайском крае курит каждый третий житель

Горняк22
6 часов Ago

Дым Фото: pixabay.com

После ввода федерального антитабачного законодательства в России стало в два раза меньше несовершеннолетних курильщиков. А общее употребление табака снизилось на 14%

Почти каждый третий житель Алтайского края потребляет табак или курительные смеси. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«По статистике, в Алтайском крае курит около 30% населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчин среди курильщиков в четыре раза больше. Среди молодежи самые курящие — студенты ССУЗ (30%). Среди студентов ВУЗов— 20%, среди учащихся школ – 10%.

В ведомстве напомнили, что трое из четырёх курящих умирают в трудоспособном возрасте из-за сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней дыхательной системы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Россия вошла в десятку самых «курящих» стран в мире.

ТОЛК

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