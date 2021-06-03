ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Психолог перечислила ошибки родителей при организации детского отдыха

Горняк22
6 часов Ago

Отдых. Дети Фото: pixabay.com

По словам психолога Натальи Искры, лучший отдых для детей — это время, проведенное вместе с семьей за интересным занятием

Психолог Наталья Искра перечислила четыре ошибки, которые часто совершают родители при выборе отдыха для ребенка, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, одной из ошибок может являться покупка путевки в детский лагерь. Ведь не все дети психологически готовы к такому отдыху. Поэтому родителям нужно убедиться, что их сын или дочь готовы к такому путешествию.

«От психологических особенностей детей зависит насколько они могут справиться с таким опытом. И даже согласие ребенка не всегда говорит о его готовности. Лучше всего адаптируются в лагере социальные дети, которые хорошо умеют общаться», – объяснила эксперт.

Психолог отметила, что не стоит также отправлять детей к родственникам, которых они плохо знают. Особенно плохо реагируют на данную ситуацию дети до 6-7 лет. В такой ситуации родителям нужно некоторое время побыть рядом с ребенком, чтобы он смог адаптироваться к новой обстановке.

Не нужно, по мнению Натальи Искры, и сажать ребёнка за учебники во время каникул. Такой способ не всегда показывает свою эффективность, но может испортить отдых перед учебным годом.

При этом, психолог советует, во время каникул не позволять ребёнку пользоваться гаджетами всё свободное время. 

«Мамы редко этим грешат, а вот папы могут страдать попустительством. Еще частое попустительство может быть со стороны бабушек», – отметила она.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле начали работать детские пришкольные лагеря. В июне там отдохнут 20 тысяч учащихся начальных классов. Первая смена в загородных оздоровительных лагерях стартует с 7 июня, а вот лагеря при школах уже работают.

ТОЛК

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