Горняк22: Геннадий Онищенко призвал запретить продукцию Coca-Cola, Mars и Nestle

Шоколад Фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач страны также отметил, что сейчас в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что следует запретить продавать в России продукцию компаний Mars, Nestle и Coca-Cola, сообщает «Говорит Москва».

По словам бывшего главного санитарного врача страны, эти компании производят продукцию с высоким содержанием сахара, которая вредна для употребления.

«Нам надо возвращать культуру питания. Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию. Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определённых видов продуктов. Это должна быть комплексная пропаганда здорового питания как такового», – рассказал он.

Депутат отметил, что сейчас дети постоянно питаются «мусорной едой» в виде шоколадных батончиков и картофеля фри, а такая еда – тяжёлое испытание для эндокринной системы.

Недавно швейцарская компания Nestle на внутренней презентации среди топ-менеджмента заявила, что 60% их продукции вредны для здоровья, а некоторые категории товаров никогда не станут частью здорового питания.

Ранее «Толк» сообщал, что около 90% российского мороженого признали некачественным. По мнению экспертов, такие показатели свидетельствуют о масштабной и систематической практике фальсификации мороженого и обмане потребителей.

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