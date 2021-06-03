ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Российским заключенным не понравилась идея принудительно работать

Горняк22
6 часов Ago

Тюрьма Фото: pixabay.com

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство хочет привлекать заключенных на российские стройки, как это делалось в СССР, когда к работам привлекались заключенные с легкими статьями

Российские заключенные объяснили, почему разочаровались в решении перейти из колоний на принудительные работы, сообщает «Коммерсантъ».

По словам одной из осужденных, принудительные работы – это смягчение наказания, поэтому заключенный не может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение. Ведь необходимый для УДО срок исчисляется с момента замены наказания на более мягкое, а не с первого дня наказания. Из-за этого закона быстрее отсидеть свой срок получится у тех, кто остался в колониях.

«Режим в исправительных центрах (ИЦ) не легче, а психологического давления при этом гораздо больше, чем на зоне. Начальник ИЦ решает вопросы о посещении врача или количестве свиданий и позволяет их не всем и не всегда, поэтому прав гораздо меньше, чем в колонии», – добавил осужденный.

По опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддержали идею властей привлекать к работе заключенных вместо мигрантов. По их мнению, таким образом заключенные смогут «расплатиться перед обществом» и заработать сами.

Ранее «Толк» сообщал, что ФСИН заявила, что некоторые осужденные могут получать до 224 тысяч рублей. По их данным, средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, а иногда даже может превышать среднюю зарплату по региону.

ТОЛК

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