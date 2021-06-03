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Горняк22: Как бороться с комарами на участке: несколько действенных способов

Горняк22
6 часов Ago

Комар Фото: pixabay.com

Какими способами можно прогнать комаров с дачного участка и что сделать, чтобы они появлялись реже: делимся полезными советами

С приходом лета многие отправляются отдыхать на дачу, но эти приятные моменты могут испортить комары. Конечно существуют репеленты, но их нужно постоянно наносить на кожу, что далеко не всем нравится. Как еще можно избавиться от надоедливых насекомых, в материале «Толка». 

Как бороться с комарами на участке: несколько действенных способов1 27 мая, 9:53

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Народные средства 

1. Попробуйте убрать водоемы со своего участка, если это не возможно, то закройте баки и бочки с водой крышками, а декоративные пруды тентами или пленкой. Старайтесь менять воду в таких местах минимум раз в неделю.

2. Проредите кустарники, которые дают тень, и уберите сорняки.

3. Высадите растения, запах которых отпугивает комаров. К таким относятся помидоры, полынь, мята, лаванда.

4. Используйте аромамасла, которые наливаются в специальные лампы. Хорошо отгоняют комаров кедровое, анисовое, эвкалиптовое и гвоздичное масла.

Приманки для комаров

Комаров можно не только отпугивать, но и приманивать, оказывается это тоже помогает в борьбе с ними, указывает сайт Ivd.ru. Ловушки для комаров можно сделать из пластиковой бутылки. У нее отрезают горлышко, а на дно засыпают сахар, дрожжи и добавляют теплой воды. Отрезанную верхушку переворачивают и вставляют в бутылку обратно уже на манер воронки. Приманенные таким способом насекомые залетают внутрь бутылки, а выбраться уже не смогут.

Химическая обработка

Очень эффективный и способ борьбы с комарами. Химикаты распыляются  около водоемов, на деревья и кустарники, а также в подвалах жилых домов. Это поможет избавиться от неприятных насекомых примерно на месяц, потом процедуру придется повторить.

Ультразвуковые отпугиватели

Существуют ультразвуковые отпугиватели, которые заставляют кровососущих насекомых держаться подальше от участка. Такие устройства безвредны для человека и животного, но при этом весьма неприятны для комаров.

ТОЛК

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