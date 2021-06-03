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Горняк22: Как и когда правильно поливать огород: главные правила

Горняк22
6 часов Ago

Полив. Лейка. Огород Фото: pasja1000 с сайта Pixabay

Поливом лучше заниматься до 9-10 часов утра или вечером после 17 часов. Свежевысаженную рассаду поливают каждый день, а прижившиеся растения — раз в 2-3 дня

Как и когда правильно поливать огород: главные правила1 01 июня, 6:19

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Как правильно поливать огород

  • Большинство растений лучше поливать под корень, не оставляя луж на поверхности почвы, рекомендует «Российская газета». 
  • В жаркую погоду днем растения лучше не поливать, предпочтительны раннее утро или вечер.
  • Если похолодало, нужно поливать растения в середине дня или утром.
  • Полив может быть редким, но обильным. Это лучше, чем частый, но недостаточный.
  • Чрезмерный полив может привести к гибели растений, а сырость создает идеальные условия для распространения и развития болезней.
  • Рассаде и семенам нужно, чтобы верхний слой почвы был увлажнен. А растениям побольше нужна глубинная влага.
  • Через несколько часов после полива можно разрыхлить почву. Это поможет сохранить влагу, и дать доступ для кислорода.
  • Температура воды при поливе должна быть 18-25 градусов. 
  • Воды для полива должна быть химически чистой (без примесей солей и хлора), и желательно не жесткой. 
  • Капуста очень любит влагу. Также частый полив необходим редису, редьке, щавелю, многолетнему луку, зелени. Огурцы надо начинать щедро поливать после начала цветения, как и томаты. Реже можно поливать свеклу, морковь, кабачки, картофель, фасоль, ревень, спаржу – они плохо переносят переувлажнение.

ТОЛК

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