Горняк22: Семь смертей на 57 новых случаев за сутки: как коронавирус «шагает» по Алтаю

Коронавирус. COVID-19 Фото: pexels.com

457 человек находятся сейчас в ковидных госпиталях региона с подтвержденной инфекцией. Еще у 129 пациентов COVID-19 не подтвердился, но они также лежат в госпиталях с пневмониями

57 новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Алтайском крае. Всего на 2 июня заболели 51 753 человека, в том числе 3 499 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Семеро больных ковидом скончались за сутки, все – от инфекции. Общее число летальных исходов среди зараженных коронавирусом на сегодняшний день составляет 3 248 случаев.

140 «тяжелых» пациентов лежат сейчас в госпиталях. В том числе 43 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае сейчас развернуто 802 койки для ковидных больных, из них свободны 216 мест.

При этом 46 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за эти сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 46 662 пациента.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 27,

Камень-на-Оби – 9,

Павловский район – 5,

Новоалтайск – 4,

Заринск и Романовский район – по 3,

Алейский и Бийский районы – по 2,

Бийск и Зональный район – по 1.

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