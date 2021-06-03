ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

Горняк22
6 часов Ago

Врач Фото: pixabay.com

По последним данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом уже более 170 млн человек, их них около 3 млн умерли, в том числе от пневмонии

25 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало новое ингаляционное лекарство «Лейтрагин», сообщил сайт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции», – рассказали в агентстве.

В августе 2020 года ФМБА получило три патента в рамках разработки этого препарата. Применение в сочетании с другим лекарством, лечение коронавируса и профилактика тяжелых осложнений и пневмонии.

Клинические исследования показали, что среди 320 пациентов со среднетяжелой формой коронавируса, получавших лекарство, не было ни одного смертельного исхода и случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Сейчас начинается промышленное производство препарата.

Ранее «Толк» сообщал, как живет в ожидании трансплантации легких девушка с Алтая. 30-летняя жительница Горно-Алтайска Ольга Гомлякова почти всю жизнь живёт с муковисцидозом, сейчас ее легкие работают меньше чем на 30%.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Ирина Солнцева рассказала о работе алтайского парламента в период пандемии

Горняк22: Ирина Солнцева рассказала о работе алтайского парламента в период пандемии

Горняк22
5 часов Ago
Депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Ирина Солнцева рассказала о...
Горняк22: Главгосэкспертиза одобрила проект нового корпуса лучевой терапии в Барнауле

Горняк22: Главгосэкспертиза одобрила проект нового корпуса лучевой терапии в Барнауле

Горняк22
5 часов Ago
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства корпуса лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера. Это позволяет приступить к подготовке рабочей...
Алтапресс: Две мощные волны холода. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Алтапресс: Две мощные волны холода. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Горняк22
6 часов Ago
Июнь 2021 года в Алтайском крае ожидается немного теплее нормы, но в течение месяца прогнозируются и две волны холода, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому...
Алтапресс: Тревел-блогер, поэт и оппозиция. 9 алтайских политиков, освоивших Инстаграм

Алтапресс: Тревел-блогер, поэт и оппозиция. 9 алтайских политиков, освоивших Инстаграм

Горняк22
6 часов Ago
Социальные сети стали площадкой, где кто угодно может высказать свои претензии лично губернатору или министру. Такой «инцидент менеджмент» рекомендован администрацией...
Алтапресс: Речной вокзал. Первая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Алтапресс: Речной вокзал. Первая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Горняк22
6 часов Ago
Редакция altapress.ru начинает серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все...

Читать по теме:

ВТОПЕ: