ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: 56 заражений, 8 смертей: ковидные потери Алтайского края на 1 июня

Горняк22
15 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 64 пациента, восемь – умерли.

На 1 июня в инфекционных госпиталях 460 человек лечатся от коронавируса, 129 – от похожей на него вирусной пневмонии. Еще 99 пациентов с воспалением легких и двое «бессимптомников» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных составляет 142 человека, на ИВЛ находятся 48 из них.

В регионе развернуто 802 койки, к кислороду подключено 777, оснащено ИВЛ – 147. Резервных – 213.

Всего в крае заболело 51 696 человек, включая 3 498 детей. 13 468 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 30 262 – у заболевших ОРВИ, 7 966 случаях – у «бессимптомников». Выздоровело 46 616 пациентов, умер – 3 241 (все взрослые).

На утро 1 июня в Алтайском крае вакцинируются 250 217 человек. 50 684 из них получили первую прививку, 199 533 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда

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