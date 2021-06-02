ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Свердловцы заблокировали крупную поставку респираторов в Алтайский край

Горняк22
15 часов Ago

1 июня должен был завершиться срок подачи заявок на тендер на поставку более чем 50 тысяч медицинских респираторов, предназначенных для больниц и поликлиник Алтайского края. Однако сейчас процесс приостановлен из-за жалобы ООО «Кронус», зарегистрированного в Свердловской области.

Фирма зарегистрирована два года назад и занимается производством медицинских материалов. Только в текущем году уральская компания подала семь жалоб на различные медицинские структуры регионов РФ.

Аукцион должен был состояться 3 июня, однако 4-го состоится только рассмотрение жалобы краевым УФАС, поэтому процедура возобновится еще позже. Эти респираторы ждут все алтайские ЦРБ, поликлиники (в том числе, детские), онко- и тубдиспансеры, станции «скорой помощи» и прочие медучреждения. Стоимость контракта составляет почти 4,9 млн рублей.

Алтайская правда

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