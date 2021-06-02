Горняк22: Врачи обсудили постковидный синдром на конференции в Алтайском крае

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На научно-практической конференции неврологической службы Алтайского края, прошедшей на этой неделе, врачи говорили о постковидном синдроме и его лечении.

2020 год был сложным для системы здравоохранения региона, в том числе для неврологической службы. Но специалисты справились. Сегодня отделения успешно работают в Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске, Камне-на-Оби и Алейске. За год было пролечено около 7 тысяч больных, дистанционно проконсультировано 2 тысячи человек, перенесших инсульт и находящихся на лечении в центральных районных больницах.

На ежегодную научно-практическую конференцию в Краевую клиническую больницу приехало 50 медиков со всего края, более 100 человек подключились к мероприятию дистанционно. Врач-невролог из Заринской горбольницы Ирина Попонина прибыла на форум для того, чтобы поэтапно разобраться с лечением постковидного синдрома.

– Сложно было трудиться не столько в сам пандемийный год, сколько сейчас продолжать бороться с последствиями новой для нас болезни. Пациенты жалуются на мышечную слабость, неврозы, нарушение сна, проблемы с памятью. Наша задача – успокоить, объяснить, помочь, – говорит Ирина Попонина.

Подробнее о конференции рассказал Сергей Федянин, главный внештатный специалист-невролог Минздрава региона, заведующий отделением острых нарушений мозгового кровообращения Краевой клинической больницы:

– В форуме участвуют не только врачи Алтайского края, приехали коллеги из других регионов Сибири. Мы поговорим об актуальных вопросах неврологии, лечении различных неврологических заболеваний.

Медики отметили, что постковидный синдром может быть продолжительным и многосимптомным. Нередко наблюдаются поражения периферической и центральной нервных систем. У одних ухудшается память, у других падает зрение. Может наступить апатия. Кроме того, вирусная инфекция (и особенно коронавирусная) может привести к дебюту астмы у людей с проблемами дыхательной системы, вызвать поражение сердца – миокардиты, что сопровождается одышкой, болью в сердце. Возможны гиперкоагуляция, повреждение стенки сосудов, образование микротромбов. Неслучайно больным назначают во время лечения антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь.

По словам Сергея Федянина, 2020-й год был сложным, ведь пандемия не щадила ни одну сферу жизни:

– Многие стационары были перепрофилированы в госпитали, в том числе те, на базах которых находились неврологические отделения. Нагрузка перераспределялась, медики сами переболели. Тем не менее мы достойно перенесли это время.

Сегодня поток неврологических пациентов восстановился и даже увеличился за счет тех больных, которые перенесли ковид и получили осложнения, связанные с нервной системой. Медики края продолжают создавать условия для их восстановления. Так, в Камне-на-Оби открылось первичное сосудистое отделение. В Алейской центральной районной больнице запустили в работу новый компьютерный томограф. На сегодняшний день в регионе функционируют 300 коек неврологического профиля.

Кстати

По мнению специалистов, если процесс восстановления после перенесенного ковида затягивается, то есть сохраняются слабость, головокружение, нарушение дыхания, нужно обратиться в поликлинику, к терапевту. При необходимости он отправит вас к узкому специалисту. И даже если нет серьезных последствий болезни, в большинстве случаев необходима поддерживающая терапия. Это комплекс дыхательной гимнастики, йога, физиопроцедуры, связанные с улучшением микроциркуляции в легких. Полезны будут кислородные коктейли, витамины, растительные сборы и настои корня женьшеня, золотого корня. Прекрасный эффект дают мумие и продукты пчеловодства.

Алтайская правда